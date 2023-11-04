Блогер Буше рассказал о симптомах своей страшной болезни

Украинский блогер и ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк), который несколько дней назад поделился неприятной новостью о своей болезни, рассказал своим фоловерам, как проявляется его болезнь.
На своей странице в Instagram, Буше рассказал, как проявляется его редкая болезнь и что он чувствует.
Блогер рассказал, что у него немеют конечности и ему сложно говорить. "Могу рассказать о своем состоянии. Вспомните, когда вы очень сильно напивались. Очень сильно. Вот такое состояние у меня, только я все нормально понимаю, но тело не может быстро реагировать на команды мозга", – рассказал Шелудяк.
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На фото - Богдан Буше рассказывает о болезни:
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