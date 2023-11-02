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Тяжелобольной украинский ведущий попросил фанатов "не отпевать его"

Анна Подгорная
2 ноября 2023, 20:02
Богдан Буше записал обращение из больницы.
Богдан Буше
Богдан Буше попросил не слать ему молитвы из-за болезни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bushe8

Украинский блогер и ведущий шоу "Хто зверху" Богдан Буше (Шелудяк) сегодня сообщил, что страдает от редкого заболевания - синдрома Гийена-Барре, из-за которого он стал плохо ходить и говорить.

Буше сейчас находится на стационарном лечении и настроен оптимистично - заметных улучшений пока не видно, но и хуже ему не становится. Поклонники поддерживают его добрыми словами и молитвами, однако в этом они, похоже, переусердствовали.

На своей странице в Instagram ведущий оставил подписчикам обращение с просьбой не обращаться к нему, будто он находится на смертном одре. Буше старался перевести это в шутку, но на видео заметно нервничал.

"А можно вас кое-что попросить? Пожалуйста, прекратите мне сбрасывать молитвы. Потому что у меня такое впечатление, что вы меня отпеваете. Все ок, я не Стивен Хокинг. Все восстанавливается. Да, сейчас состояние не очень. Но оно не регрессирует. Поэтому, все норм. Не бросайте молитвы. Спасибо", - сказал ведущий.

Смотрите видео обращение Богдана Буше к поклонникам:

Ранее жена Виктора Павлика, блогерша и бизнесвумен Екатерина Репяхова, в слезах показала свое материнство. Она поделилась болезненной ситуацией, которая произошла с ней и ее сыном от артиста - Мишей, которому 2 года и 4 месяца.

Также жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика. Алла Зиневич рассказала, что три их общих сына появились на свет, когда ее супруг состоял в официальном браке с другой женщиной.

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