Жена Сергея Тигипко призналась, что была любовницей еще женатого политика

Алла Зиневич ответила, что думает про свою "роль" любовницы.

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Зиневич подтвердила, что детей она рожала еще женатому Тигипко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Модель, блогер и бизнесвумен Алла Зиневич - третья жена украинского предпринимателя и политического деятеля Сергея Тигипко. Пара вместе воспитывает троих сыновей, старшему из которых 11 лет, а младшему - 6.

Про свои отношения Зиневич и Тигипко практически не рассказывали - мужчина сам сделал первый шаг в их романе, а первый совместный публичный выход они совершили лишь осенью 2021 года.

Внимательные подписчики Аллы подсчитали, что сыновей политику она родила, когда тот официально еще был женат - Тигипко развелся со второй женой, Викторией Лопатецкой, лишь в 2018 году. Зиневич на своей странице в Instagram не стала разыгрывать притворную драму, и на вопрос: "Вы рожали всех сыновей, когда муж был женат на другой?" ответила утвердительно.

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Позже у Зиневич поинтересовались, каково это было - жить столько лет в роли любовницы. Вот тут она не удержалась от сарказма.

"Я до сих пор не понимаю, где мой Оскар за эту роль! Надо было подать заявку, потому что чувствую, что единственная такая в этом мире, все остальные – святые люди", - сострила третья жена Сергея Тигипко.

Зиневич подтвердила, что детей она рожала еще женатому Тигипко / instagram.com/alla_zinevych_tigipko

Ранее молодая жена Мурата Налчаджиоглу, украинская визажистка Лилия Реус, высказалась про трудности в их жизни спустя 4 месяца после свадьбы.

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