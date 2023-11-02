"Почти овощной салат": украинский телеведущий неожиданно заболел редчайшим заболеванием

Блогер за короткое время почти утратил способность ходить и говорить.

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У блогера Буше обнаружили тяжелое заболевание / Коллаж Главред, фото Instagram, bushe8

Украинский телеведущий и блогер Богдан Шелудяк поделился печальной новостью.

На своей странице в Instagram, знаменитость сообщил, что ему диагностировали редчайшее заболевание - "Синдром Гийена-Барре".

"Синдром Гийена–Барре" – это патологическое состояние, при котором иммунная система атакует отдельные участки периферической нервной системы. При этом поражаются нервы, контролирующие мышечные сокращения или передающие болевые, температурные и тактильные ощущения.

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На своей странице, Шелудяк выложил видео, в котором рассказывает, как важно ценить свою жизнь. "Вчера мне подтвердили диагноз. В большинстве случаев, он лечится. Но пока мой иммунитет убивает мою нервную систему, постепенно меня парализовывая", - подписал свой пост он.

На видео - блогер рассказывает о своем состоянии:

Позже в своих сториз Буше стал делиться результатами лечения. По его словам, ему делают множество капельниц, но ему пока не становится лучше. В то же время он отмечает, что его состояние не ухудшается.

Буше рассказал о тяжелом заболевании / Скриншот Instagram/bushe8

Напомним, недавно селебрити-супружеская пара ‒ украинская поп-певица Анны Тринчер и блогер Александр Волошин ‒ заявляла публично о кризисе в своем браке.

Муж Анны Тринчер публично признался, что переспал с другой. На своей странице в Instagram он опубликовал загадочный пост с надписью: "Пора признаться жене... Зайка, прости... Но сегодня я переспал с другой".

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