Леся Никитюк поделилась сокровенными желаниями в пикантном платье-сетке

Леди Ле в полупрозрачном наряде встретила важную для себя дату.

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Леся Никитюк в черном платье показала глубокое декольте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк отметила свое второе 18-летие откровенностью. Она выразила это и в мыслях, и в образах.

Подводя итоги прошедшего года, госпожа Ле поделилась надеждами и на новый год своей жизни. В своем Instagram-блоге она рассказала, какие желания загадает у праздничного торта сегодня.

Так Никитюк призналась, что после 24 февраля 2022 года ее мечты очень просты - победа Украины, конец страданий, все защитники и защитницы дома с близкими целы и невредимы, ночи без воздушных тревог и земля, укрытая пшеницей, а не шрамами от вражеских снарядов.

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Меж тем Леся отмечает, что сердце ее уже переполнено благодарностью, и она надеется, что дальше будет только лучше. "Я благодарна ВСУ за то, что имею возможность жить в Украине. Я благодарна, что имею возможность поддерживать и благодарна, что поддерживают меня. Я благодарна семье, которую я обожаю, благодарна друзьям и своей аудитории за то, что у меня есть. Верю, что мечты мои сбудутся", - пишет ведущая.

Что же касается праздничного наряда, тот тут Леся Никитюк осталась верной себе - она выбрала черное платье-сетку с пайетками и глубоким декольте, которое игриво подчеркивало ее формы.

Леся Никитюк в черном платье показала глубокое декольте / instagram.com/lesia_nikituk

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