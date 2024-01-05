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До слез: Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы

Алёна Воронина
5 января 2024, 20:25
В одном из последних аудиосообщений дочери Нина Матвиенко, в частности, говорила о своей любви к жизни и просила молиться за Украину.
До слез: Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы
Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/tonya_matvienko

Украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала одни из последних слов к ней от ее мамы Нины Матвиенко. Аудиосообщение, которое ранее не публиковалось, Тоня предоставила Алексею Суханову. Запись была обнародована в программе "Говорит Суханов".

В этом сообщении народная артистка Украины признавалась, что очень любит жизнь, но не успела нажиться.

"Любила жизнь! Только сама не успела нажиться. Пока зарабатывала, пока бегала, не заметила, когда она закончилась так быстро... Надо было мне каждый год ходить проверяться. Но ведь ничего не болело, чего же проверяться?", – говорила Нина Матвиенко дочери.

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Но даже в последние дни своей жизни легендарная певица не забывала об Украине. В аудиосообщении она призвала молиться за Украину и говорила, как сильно любит свою страну.

"Молитесь за Украину! Она стоит этой молитвы. Я впервые почувствовала, что я ее ребенок... Извини... Если бы могла, прижала бы к сердцу всю, всю, всю... там столько цветов для нее внутри, столько нежности и боли... Матушку... всю эту святую земельку. Каждый день с ней говорила. Каждый день просила поносить меня дольше", – со слезами говорила Нина Митрофановна к своей дочери.

Напомним, 8 октября 2023 года народная артистка Украины Нина Матвиенко ушла из жизни. Позже дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью.

Также позже известный певец и муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко. Он признался, что легендарная артистка умерла от онкологического заболевания.

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Тоня Матвиенко Нина Матвиенко
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