Дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертью

Нина Митрофановна обратилась к Тоне Матвиенко на смертном одре со скромной просьбой.

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Тоня Матвиенко рассказала про последнее желание Нины Матвиенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/tonya_matvienko

Заслуженная артистка Украины Тоня Матвиенко лишилась мамы, а украинская сцена - легенды с волшебным голосом - 8 октября умерла Нина Митрофановна Матвиенко.

11 октября в Национальной филармонии Украины состоялась гражданская панихида и церемония прощания с Народной артисткой и Героем Украины. В богато украшенном фотографиями и белыми цветами зале, где стоял гроб с телом погасшей звезды, собралось множество поклонников Нины Митрофановны и известных личностей.

Тоня вместе с семьей, мужем Арсеном Мирзояном и дочерями, 25-летней Ульяной и семилетней Ниной, с благодарностью принимали слова поддержки и сочувствия в эту трудную для них минуту.

Позже и сама Тоня вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

"Благодарна за то, что вырастила, за то, что она была моим примером. У нее очень большое сердце. Она и есть Украина, моя мама и есть Украина. Спасибо, что такой вклад сделала для Украины. И я теперь буду слушать ее песни и всегда знать, что она рядом. Спасибо ей за все. За каждое слово. Она очень просила, чтобы на ее похоронах не плакали. А улыбнулись, вспомнили что-нибудь о ней хорошее", - сообщила скорбящая дочь.

Смотрите интервью Тони Матвиенко во время прощания с Ниной Матвиенко:

Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.

Также умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

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