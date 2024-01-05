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"Постоянно говорит, что он немощный старик": 88-летний Делон собрался засудить сына

Дмитрий Видоменко
5 января 2024, 16:20
Легендарный актер Ален Делон планирует подать иск в суд на сына Энтони, постоянно раздающего пессимистические прогнозы о состоянии здоровья отца.
Делон, сын
Ален Делон хочет засудить сына Энтони за клевету / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарный французский актер и продюсер Ален Делон, который сейчас продолжает лечение после двух инсультов, собирается подать судебный иск за клевету на своего сына Энтони в одном из интервью известному французскому изданию. Об этом пишет британский портал The Guardian.

Дело в том, что сын звезды долгое время в СМИ откровенно рассказывал о тяжелом состоянии отца после двух инсультов. "Он мало говорит через усталость. Его раздражает, когда мы просим повторить сказанное, потому что его речь не всегда четкая, а голос – тихий", – заявил Энтони Делон о своем отце в интервью порталу Paris Match.

Это послужило причиной раскола в семье. Больной актер не согласен с такими заявлениями. Поэтому через несколько часов после выхода интервью адвокат Алена заявил, что они собираются подать иск в суд за "шокирующую информацию в СМИ". И добавил, что знаменитость "уже не может терпеть заявления Энтони, который постоянно говорит ему, что он немощный старик".

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Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.

Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи из легендарной книги "Кобзарь" Тараса Шевченко.

Кроме того, позднее легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

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Ален Делон новости шоу бизнеса
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