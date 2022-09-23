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Легендарный Ален Делон на камеру прочитал "Заповіт" Шевченко

23 сентября 2022, 19:14

Французский актер театра и кино Ален Делон в очередной раз выразил свою поддержку Украине. И процитировал легендарный стих "Заповіт" Тараса Шевченко.

Делон, Шевченко
Ален Делон прочитал "Заповіт" Шевченко / коллаж фото УНИАН

Легендарный французский актер и суперзвезда кино Ален Делон в очередной раз выразил свою поддержку Украине в ее войне против России. Теперь он на камеру процитировал "Завещание" Тараса Шевченко на французском языке.

Интересно, что Делон (даже несмотря на свое непростое состояние здоровья после двух инсультов) выучил наизусть легендарное стихотворение, которое Шевченко написал в 1845 году.

Кроме того, легендарный актер решил выразить поддержку Украине и взять интервью у президента Владимира Зеленского.

Делон также записал как ведущий отдельную программу про борьбу нашего государства против Российской Федерации. Она выйдет на телеканале TV5 Monde в конце сентября нынешнего года.

Напомним, ранее Ален Делон присоединился к тем звездам мировой культуры, которые поддерживают Украину в ее борьбе с Россией.

Как пишут украинские дипломаты, Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского "Кобзаря" Тараса Шевченко.

До того легендарная британская рок-группа The Rolling Stones и американская рок-группа Guns N' Roses публично выразили свою поддержку Украине в войне против России.

Ален Делон новости шоу бизнеса
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