Астафьева проняла украинцев до глубины души стихом Лины Костенко

Астафьева, Костенко / Instagram Даши Астафьевой / УНИАН

Известная украинская поп-певица, актриса, модель и активная участница волонтерского движения Даша Астафьева проняла украинцев до глубины души своей сдержанной и чувствительной декламацией стихотворения легендарной поэтессы Лины Костенко "Синівська молитва". Астафьева начитала стих на камеру, а финальное видео опубликовало на своей странице в социальной сети Instagram.

Стихотворение девушка прочла перед микрофоном в студии звукозаписи, отлично передав всю глубину эмоций, которые ее переполняли в этот момент, одними только интонациями голоса. В один момент на глазах Астафьевой даже выступили слезы и немного предательски дрогнул голос.

Фолловеры певицы на "отлично" оценили ее такой необычный опыт. И написали множество позитивных комментариев под постом.

"Плачу", "Как хорошо, Дашуль! До слез, спасибо, дорогая!", "Даша, какой у вас чудесный голос, невероятно!", "Хочу еще", "Даша, голос, украинская красивенная речь, стихи берут за душу".

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Напомним, ранее Даша Астафьева в интервью известному блогеру и телеведущему Владимиру Петрову рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Такой была реакции певицы на то, что Сабуров сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

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