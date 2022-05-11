Привет из прошлой жизни: Даша Астафьева в роскошном образе завела Сеть

Даша Астафьева показала роскошный образ в поддержку ВСУ / instagram.com/da_astafieva

Модель, певица и волонтерка Даша Астафьева считается одной из самых роскошных женщин Украины, так как умело сочетает в себе естественную сексуальность с добротой и чуткостью.

Поэтому артистка охотно приняла флэшмоб Леси Никитюк, созданный для того, чтобы порадовать своей красотой мужчин, которые служат в ВСУ, и сегодня охраняют нашу страну от российских оккупантов.

На несколько минут Астафьева окунулась в прошлое - сделала яркий макияж, прическу, и записала красивый видеоролик.

В нем певица обратилась к защитникам с напоминанием, что их любят и ждут дома их близкие, живыми и невредимыми.

Поклонники встретили обновленную Дашу Астафьеву с восторженными комплиментами.

Они не скупились на эпитеты, отмечая, что внутренняя красота артистки, даже с приходом войны, не померкла ни на секунду:

"Ви чудова та неймовірна! Круто, що підтримуєте хлопців! Так тримати!"

"Дуже гарна та ніжна❤️❤️❤️❤️"

"Ви наш янгол❤❤❤"

"Красавица, наши паночки самые гарные ❤️❤️❤️"

"Ви неймовірно гарна хоч на сцені хоч на кухні коли займаєтесь волонтерством,впевнена це тому що ви душею чиста і гарна".

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Ранее украинская певица MamaRika рассказала, что планирует усыновить ребенка, когда закончится война в Украине.

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