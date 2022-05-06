Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"

На такое зрелище стоит продавать билеты - будет много желающих посмотреть, а вырученные деньги передать на благотворительность.
Украинская модель и певица, а сегодня - волонтерка и командир картофельных войск Даша Астафьева в интервью для блогера под ником Король обезьян рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.
Артист, который славился своей демонстративной прямолинейностью, напрочь испортил себе имидж и карьеру - сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.
Такое малодушие и полное отсутствие каких-либо принципов (что иронично, ведь концертная программа Сабурова называется "Принципы") привело комика к тому, что в Украине он стал символом потакания кровавому путинскому режиму из трусости.
Даша Астафьева, когда интервьюер спросил у нее, что она может сказать про Сабурова, три раза стукнула кулаком по столу и, не стесняясь выражений, пообещала стереть комика в порошок.
"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.
Ничего сексуальней вы сегодня не увидите. pic.twitter.com/jZZaYiAXgg— Король обезьян (@vova_lumpen) May 5, 2022
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Ранее Даша Астафьева обматерила известного украинского певца, который выступает в РФ.
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