Даша Астафьева рассказала, как накажет Сабурова: "Лично и с наслаждением"

Даша Астафьева пообещала избить Сабурова за поддержку войны в Украине / Коллаж

Украинская модель и певица, а сегодня - волонтерка и командир картофельных войск Даша Астафьева в интервью для блогера под ником Король обезьян рассказала свой план мести российскому комику казахского происхождения Нурлану Сабурову.

Артист, который славился своей демонстративной прямолинейностью, напрочь испортил себе имидж и карьеру - сперва публично признался, что он боится говорить о войне в Украине открыто, а затем, когда на его концерт пришла украинка в "окровавленном" платье, глупо пошутил про менструацию.

Такое малодушие и полное отсутствие каких-либо принципов (что иронично, ведь концертная программа Сабурова называется "Принципы") привело комика к тому, что в Украине он стал символом потакания кровавому путинскому режиму из трусости.

Даша Астафьева, когда интервьюер спросил у нее, что она может сказать про Сабурова, три раза стукнула кулаком по столу и, не стесняясь выражений, пообещала стереть комика в порошок.

"Сабуров, ты [сволочь - неценз.] [долбаная - неценз.], я буду тебя [бить - неценз.] лично, и буду получать огромное удовольствие ", - пообещала Астафьева.

Ничего сексуальней вы сегодня не увидите. pic.twitter.com/jZZaYiAXgg — Король обезьян (@vova_lumpen) May 5, 2022

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Ранее Даша Астафьева обматерила известного украинского певца, который выступает в РФ.

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