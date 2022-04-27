Любовь во время войны: Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с Кимом

Даша Астафьева рассказала про свою личную жизнь / instagram.com/da_astafieva

Украинская модель и певица, а ныне - волонтерка в Киеве Даша Астафьева, в октябре 2021 года пережила тяжелый разрыв. Она закончила пятилетние отношения с бизнесменом Артемом Кимом, и расставание, похоже, было для артистки тяжелым.

Астафьева, несмотря на откровенные образы и искренние посты в социальных сетях, где она обнажает свою душу, личную жизнь старается не выносить на публику.

Спустя полгода молчания после разлуки с Кимом, певица намекнула, что ее сердце несвободно, и новые отношения ее более чем устраивают.

Со счастливой улыбкой на лице она рассказала в интервью для Зіркового шляху, что больше не одинока: "После последних моих отношений я сказала, что не буду ничего рассказывать. Но я скажу так: я сейчас очень счастлива. Я чувствую себя любимой и настоящей женщиной".

Личность возлюбленного Астафьевой пока остается тайной.

Читайте также"Он гей, женился на Пугачевой ради денег!": Симоньян коробит от правды Галкина о войне в Украине

Ранее украинский певец Макс Барских, который сейчас служит в рядах Вооруженных сил Украины, впервые признался, почему пошел на фронт.

Другие новости: