Даша Астафьева рассказала о буднях военного Киева: "Видела, как бабушка ела хлеб из кормушки"

Даша Астафьева рассказала о буднях военного Киева / instagram.com/da_astafieva

Украинская модель, актриса и певица Даша Астафьева рассказала в интервью Наталье Влащенко для канала Україна 24, как проходит ее обычный день в условиях войны.

Артистка осталась в Киеве, и сейчас занимается волонтерской деятельностью. В основном - помогает готовить еду для нуждающихся, ЗСУ и Территориальной обороны.

Она также завела себе привычку - всегда иметь при себе наличные деньги, которые при случае раздает тем, кому это необходимо.

А таких сейчас очень много. Со слезами на глазах Астафьева рассказала, как увидела на улице пожилую женщину, которой пришлось искать пропитания в птичьей кормушке, чтобы хоть как-то утолить голод.

"Много страшных историй я видела. Бабушка в кормушке отделяет крошки хлеба от зерна... Никогда в жизни не забуду этого", - рассказывает певица.

Вместе с ней не смогла сдержать слезы и интервьюер Наталья Влащенко.

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