Астафьева жестко обратилась к политикам и олигархам, которые "повывозили свои толстые морды" из Украины

Астафьева жестко обратилась к украинским политикам и олигархам / скриншот

Украинская модель и певица Даша Астафьева – одна из тех украинских звезд, которые активно занимаются волонтерством, понимая, что их вклад в общее дело всех украинцев помогает приблизить победу.

Астафьева в комментарии журналистке Наталья Влащенко призналась, что очень давно знала, что будет эта война, но до последнего не верила.

"И, задавая себе вопрос, куда бы я поехала? Мне некуда ехать. Мой дом здесь, мои родные здесь. Я знаю, что по-любому должен кто-то оставаться. Но не оставаться же трусам, не оставаться же предателям. Они бы здесь тоже сидели бы ничего не делали. Я человек из простой семьи, мне не страшно выходить, мне по большом счету нечем дорожить – семьи нет, детей нет. Есть собаки – собаки со мной. Тоже ходят не боятся, радуются каждому выходу на улицу", - призналась звезда.

Сейчас Астафьева занимается волонтерством и пытается максимально вдохновлять других людей.

Читайте также"Этот ужас мог сделать только изверг!": Ирина Билык показала жуткие кадры из КиеваТакже артистка прокомментировала тот факт, что многие известные политики бросили страну в самый черный момент современной истории. Этого не может этого понять и призывает беглецов помогать сейчас хотя бы деньгами.

"Очень много уехало политиков, которые могли бы быть здесь полезными. Понятно, можно было увезти семьи, но в такое страшное для страны время они бежали просто, как предатели. Я этого не пойму. Я часто делаю посты по каким-то сборам, нам постоянно что-то нужно, поэтому я даже беспощадно орудую матом, особенно, кто съ*бался, свои морды и жопы толстые поувозили. Давайте, скидывайте хотя бы деньги на какие-то нужды, потому что все время что-то нужно", - заявила Астафьева.

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