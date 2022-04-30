Даша Астафьева обматерила известного украинского певца, который выступает в РФ: "Ты что, ку-ку?"

Даша Астафьева осудила Artika за выпуск альбома в день бомбежки Харькова / Коллаж

Украинская модель и певица Даша Астафьева в интервью ЖВЛ рассказала о своем отношении к украинским артистам, которые молчат о войне в Украине. Их она считает "расходным материалом".

Астафьева удивлена и возмущена молчаливой позицией или демонстративным одобрением военных действий рф от звезд, рожденных в Украине.

"Оставаясь там, они навсегда остаются врагами. Врагами для каждого из нас! Здесь убивают твоих знакомых, родственников, люди не могут защитить своих детей, а вы остаетесь в той стране, вы называете это "спецоперацией"?! Они не имеют права жить, эти люди. Я не говорю об этой гнилой трухе вроде Тимоти, Баскова, Рудковской – это для меня вообще нечисть. Они и в мирное время для меня были нечистью. Но я не могу понять как наши соотечественники... Вот Тая Повалий. Я еще когда-то на нее говорила мама. Мне так стыдно, что они остаются жить там, что они молчат. Это не артисты. Это даже не люди. Это расходный материал, ими просто пользуются", - говорит певица.

Астафьева призналась - пыталась связаться и с одесситкой Тодоренко, которая променяла Родину и родителей на штаны Топалова, и со Светланой Лободой, которую многие осуждают за крокодильи слезы.

В шоке артистка от Артема 'Artik' Умрихина - ему настолько плевать на Украину, что он с гордостью выпустил новый альбом в день, когда рашисты разбомбили его родной Харьков: "Эти придурки Artik&Asti... Они выступали здесь каждый месяц. И в день, когда разбомбили Харьков, это город Artik, это его родной город. Он презентует альбом. Я ему говорю: "Ну ты [с ума сошел - неценз.]?". Ну ты, реально, [блин - неценз.], твой родной город бомбят, а ты презентуешь альбом? Ну хоть что-то у тебя есть? Мозг, душа? Он меня заблокировал сразу", - рассказала Астафьева.

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Ранее Даша Астафьева рассказала про новый роман после разрыва с Кимом.

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