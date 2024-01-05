'Я так вижу': экс-жена предателя Бардаша заявила, что будет выпускать песни на русском

Украинская певица Луна будет продолжать писать русскоязычные песни, несмотря на войну в Украине.

https://stars.glavred.info/ya-tak-vizhu-eks-zhena-predatelya-bardasha-zayavila-chto-budet-vypuskat-pesni-na-russkom-10530965.html Ссылка скопирована

Певица Луна оскандалилась с заявлениями о русском языке / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/kri_luna

Бывшая жена продюсера-предателя Юрия Бардаша, исполнительница Луна выразила намерение продолжать писать и выпускать песни на русском языке. Несмотря на свое проживание в Украине и войну, она не будет писать композиции на украинском языке. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

Она объяснила, что попыталась творить на украинском и ей это не удалось. По словам Луны, она не сможет запретить себе творить так, как видит. Поэтому она решила продолжать использовать русский язык в песнях.

"А вообще... Продолжаю писать лирику и песни на русском языке. Знаете, для таких людей как я - мнимый запрет вызывает еще большее желание остаться честной с собой и со своим искусством! Я так вижу, я так чувствую... Стараюсь почувствовать язык и найти в нем свое место... Но никогда не захочу и не смогу запретить себе творить так, как я вижу и по всем направлениям", - сказала певица. видео дня

Скандальное заявление Луны / Фото: instagram.com / кри_луна

После начала полномасштабной войны Луна перешла на украинский язык. Также она выпустила украиноязычный миниальбом. Однако после попытки творить на украинском языке, исполнительница решила вернуться к русскому. Певица также подчеркнула, что не будет угождать никому и не боится хейта, поэтому будущие песни будет выпускать на русском.

"Я пишу песни не для признания или одобрения кем-либо. Я пишу песни, чтобы освободить свою душу. Таких артистов на рынке мало, многие хотят понравится, угодить, попасть в тренд, в новостной дайджест или избежать хейта", - отметила Луна.

Напомним, украинская певица Луна объявила о беременности. Она показала фотографии с видимым круглым животиком, хотя срок и пол будущего ребенка не раскрыли.

Также жена Бардаша, ответила на сообщения подписчиков на своей странице в Instagram. Она поделилась скриншотом с сообщением, в котором ее называют "украинской нацисткой". Артистка считает такое сравнение более привлекательным, чем ложные обвинения в пророссийской позиции.

Как ранее сообщал Главред, скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш, который открыто поддерживал диктатора Путина в его агрессии против Украины, объявил о новом конкурсе талантов "Звук моего региона" на оккупированных территориях.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.