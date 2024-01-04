Российская ракета убила звезду театра: актриса скончалась в больнице

Сердце 84-летней женщины остановилось в больнице 4 января.

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Россия в очередной раз обстреляла жилые районы Харькова / Коллаж Главреда. Фото: Суспільне, Харьковский академический драматический театр

В больнице Харькова в результате тяжелых ранений во время ракетного обстрела РФ города 2 января скончалась 84-летняя актриса, заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Смерть звезды театра подтвердили коллеги по цеху.

"С глубокой печалью и болью коллектив Харьковского академического драматического театра сообщает о смерти, вызванной травмами в результате вражеской атаки на Харьков, нашей коллеги, заслуженной артистки Украины Виктории Николаевны Тимошенко", - говорится в сообщении Харьковского академического драматического театра в Facebook.

Гибель Тимошенко прокомментировали и в Харьковской областной военной администрации.

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"От ранений, полученных 2 января в результате ракетного удара по Харькову, умерла заслуженная артистка Украины Виктория Тимошенко. Сердце 84 - летней женщины остановилось в больнице 4 января", - сообщили в ОВА.

"Злая улыбка судьбы"

Тимошенко окончила театральную студию при Дагестанском государственном театре г. Махачкалы в 1960 году. Через 8 лет начала выступать на Харьковской театральной сцене.

Как рассказал Суспильному режиссер драмтеатра Сергей Москаленко, актриса была на пенсии - последний раз выходила на сцену около 10-15 лет назад.

"Знаете, что самое ужасное, в чем злая улыбка судьбы? Она всю жизнь проработала в театре русской драмы. Якобы популяризируя русское слово, в результате погибла от российской ракеты. Это просто ужас какой-то", - сказал Москаленко.

Обстрел Харькова 2 января

Российские оккупанты поздно вечером 2 января атаковали Харьков ракетами. Одна из них упала прямо возле жилого дома.

По предварительным данным, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300.

Всего в результате массированного ракетного удара РФ по Киеву и Харькову, который произошел 2 января, ранены 92 человека, четыре - погибли. Были привлечены все необходимые службы - более 500 спасателей, коммунальные службы, энергетики, полиция.

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