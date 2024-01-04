Жена Остапчука призналась, боится ли быть им брошенной

Жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская призналась, не боится ли, что ведущий ее бросит так же, как своих двух предыдущих жен.

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Владимир Остапчук женат нынче третий раз - на Екатерине Полтавской / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и Instagram

23-летняя супруга шоумена и телеведущего Владимира Остапчука Екатерина Полтавская честно призналась, не боится ли, что ведущий может уйти от нее ‒ как он проделывал это со своими предыдущими женами. На эту тему девушка пообщалась с фолловерами в Instagram.

"Только [глупцы - грубо] не понимают, что для 39-летнего мужчины четвертые отношения за всю жизнь, это нормально. Словно вы в своих первые. И это в вашем мире только мужчина может завершить отношения. Если меня будет что-то глобально не устраивать, то я сама уйду. Я не в состоянии "последнего шанса", девочки. Все у меня будет хорошо в любом случае", – считает Полтавская.

Также жена Остапчука рассказала, что для нее в отношениях недопустимо ‒ физическое насилие, измену, ложь и жадность.

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К слову, Екатерина Полтавская – третья официальная супруга шоумена. Его первой супругой стала Елена Войченко ‒ с которой он пробыл в браке 12 лет и от которой у него двое детей. Второй женой ведущего стала Кристина Горняк.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская похвасталась подарком на день святого Николая, который ей подарил Остапчук. Им оказалось дорогое кольцо.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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