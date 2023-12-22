"Ты никому не интересна": блогер разнес жену Остапчука за платную фанатскую встречу

22-летняя жена Владимира Остапчука организовывает платную фанатскую встречу. Беспалов не выдержал.

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Беспалов разнес Полтавскую / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube, Instagram/poka_tya

Жена скандального украинского телеведущего Владимира Остапчука Катерина Полтавская решила устроить встречу с фанатами. Билеты на сие мероприятие Полтавская объявила платными - 1200 гривен за штуку.

Об этом она сообщила в сториз на своей странице в Instagram.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов уделил ей внимание в своем блоге на YouTube, раскритиковав 22-летнюю пассию телеведущего.

По словам Беспалова, подписчики жены Остапчука разозлились из-за цены на билет. Некоторые писали, что лучше бы она организовала встречу за донаты для военных, защищающих Украину, объединив тем самым своих поклонников.

"Я вообще честно говоря не понимаю, а кто аудитория вот этой госпожи, которая является дополнением Остапчука. Ведь если убрать Остапчука, она настолько никому не интересна и не нужна. С ней не общается шоу-бизнес, от нее отгородились те люди, которые вначале хотели наладить с ней контакты", - говорит он.

Беспалов также решил обратиться к ней со словами: "Полтавская, ты настолько неинтересна, ты настолько никчемна в своих информационных проявлениях... что бы ты не делала, это никак не добавит тебе трафика, успеха, внимания. Это не будут цитировать. Ты - пресный человек", - говорит блогер.

Он также добавляет, что вряд ли найдется 10 человек, которые с удовольствием придут посмотреть на Полтавскую. По его мнению, даже если она возьмет с собой самого Остапчука и ведущего Анатолия Анатолича, билет будет стоить 500 гривен.

"Полтавская, ты горе-Титаник, а не селебрити", - добавляет Беспалов.

Напомним, ранее Полтавская похвасталась подарком на день святого Николая, который ей подарил Остапчук. Им оказалось дорогое кольцо.

Ранее также Екатерина Полтавская раскрыла детали об общении с детьми Остапчука от предыдущего брака. Она объяснила, что дети проживают в Канаде, поэтому пока они не общаются.

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