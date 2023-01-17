"Сын похабно рисует Путина": свихнувшийся Бардаш поведал о личной жизни

Неугомонный фанатик Путина продолжает произносить бред в отношении Украины, а теперь уже и своей семьи.

Бардаш, паспорт / коллаж Instagram, УНИАН

Скандальный музыкальный продюсер Юрий Бардаш (уроженец Украины), который едва ли не единый из всей когорты украинского шоу-бизнеса в открытую поддержал диктатора Владимира Путина в его агрессии против Украины, дал новое интервью российской пропагандистской программе "как Татарка".

В своем "выбросе желчи", артист "прошелся" не только по Украине, а и по своей семье - жене Луне и сыне.

"У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчиво. Мы не общаемся вообще. Я пишу: "Валите оттуда. Это на тебе стрессы ребенка. На твоей упоротой патриотичности украинской". Я помню, как она: "Я славянская принцесса". Ну так и где ты славянская принцесса, если ты – украинская нацистка", – поведал умалишенный Бардаш.

"Сын – малолетка, который ничего не понимает, но уже он рисует похабно Путина", – пожаловался на бывшую жену Бардаш.

Напомним, ранее продюсер решил найти таланты на оккупированных территориях и запустил очень необходимый сейчас конкурс талантов "Звук моего региона". "Он призван раскрыть потенциал талантливых людей на Донбассе", - написал "успешный" Бардаш.

"Количество песен, направленных от одного автора — не ограничено. В каком жанре будет исполнена композиция или каким образом записана — в студии или на телефон — значения не имеет. Важна твоя уникальность", - написал пожелание предатель.

Также ранее недалекий работник индустрии шоубизнеса заявил, что он находится в Москве. "Я почти три месяца нахожусь в Москве. Вы все в курсе, что я сюда приехал с рюкзаком. Да, я в Москве бывал раньше, но с осознанием, что я здесь навсегда, что я сюда приезжаю жить, перехожу границу жить навсегда, у меня такого не было, поэтому опыт у меня уникален", ‒ сказал продюсер.

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