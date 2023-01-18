'Мы рады, что оно далеко и не беспокоит': бывшая жена Бардаша отреагировала на его бред

Бывшая жена Бардаша достойно ответила пророссийскому предателю и бывшему мужу.

Бардаш, паспорт / коллаж Instagram, УНИАН

Жена украинского продюсера-предателя Юрия Бардаша Луна, которую он открыто унижал во время своего интервью пропагандистским СМИ, ответила своим подписчикам.

Соответствующим постом она поделилась в сториз на своей странице в Instagram.

"Многие пишут мне по поводу этого существа. Вот добавила скрин, чтобы вы не беспокоились о нашем с сыном отношения к этому явлению. Говорят, что оно называет меня "украинской нацисткой". Я плюсую эту идею, такой хайп мне больше нравится, чем ложные обвинения в пророссийской позиции", – написала она, реагируя на запрос подписчиков.

По ее словам, она лучше будет ассоциировать себя с украинской нацисткой, чем с пророссийской принадлежностью.

Напомним, ранее Бардаш дал новое интервью российской пропагандистской программе "как Татарка".

В своем "выбросе желчи", артист "прошелся" не только по Украине, а и по своей семье - жене Луне и сыне.

"У меня был первый брак в полной нелюбви, поэтому мое сердце стрессоустойчиво. Мы не общаемся вообще. Я пишу: "Валите оттуда. Это на тебе стрессы ребенка. На твоей упоротой патриотичности украинской". Я помню, как она: "Я славянская принцесса". Ну так и где ты славянская принцесса, если ты – украинская нацистка", – поведал умалишенный Бардаш.

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