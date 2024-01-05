Известно, что в Дубае Регина Тодоренко должна стать ведущей музыкального фестиваля "Жара Fest".

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Регина Тодоренко и Влад Топалов с детьми / коллаж: Главред, фото: t.me/todorenkoregina

Cкандально известная телеведущая Регина Тодоренко (уроженка Одессы, которая, однако, уже много лет зарабатывает кровавые рубли или доллары в стране-агрессоре РФ и ни слова не говорит о войне, которую развязал против ее Родины диктатор Путин) отличилась новой выходкой. Она призналась в Instagram, что, якобы была вынуждена бросить в Москве своих детей от брака с певцом Владом Топаловым и улететь в Дубай на съемки.

"Ничего не предвещало беды, но 31-го декабря Мироше (младший сын Тодоренко - Главред) стало очень плохо. Он подхватил какой-то вирус. Малыш заразил старшего брата, и вот мы уже пять ночей без сна. Себя не жалко, за деток сердце болит. […] Час ночи. Где же я могу еще быть? Конечно же, в аэропорту. Никого нет, все спят, я одна вылетаю", — разнылась Тодоренко.

Известно, что в Дубае она должна стать ведущей музыкального фестиваля "Жара Fest" и, в общем, будет развлекать россиян в компании артистов-путинистов.

видео дня

Напомним, ранее, в день, когда террористическая Россия жестоко обстреляла родной город телеведущей украинского происхождения Регины Тодоренко - Одессу, сама телеведущая выкатила видео своего веселого и замечательного отдыха в Турции на своей странице в Instagram.

Ранее также муж путинистки и предательницы Украины Регины Тодоренко поделился секретами их личной жизни. Так, пропагандистские телеграмм-каналы с удовольствием шерят видео, где Топалов рассказывает о том, собирается ли он разводиться с Тодоренко и раскрывает очень личные вещи.

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