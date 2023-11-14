"Резко стало плохо": Мирзоян прямо рассказал, от чего умерла Нина Матвиенко

Певец Арсен Мирзоян рассказал, что у его покойной тещи, легенды украинской эстрады Нины Матвиенко, было онкологическое заболевание.

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Как говорит Арсен Мирзоян, его теща, легендарная Нина Матвиенко, страдала от онкозаболевания / коллаж Главред, фото

Известный певец Арсен Мирзоян впервые раскрыл причину смерти своей тещи ‒ легенды украинской эстрады Нины Матвиенко. Музыкант рассказал в интервью Славе Демину, что легендарная артистка умерла от онкологического заболевания.

"Было тяжело. В начале Нина Митрофановна просила, чтобы мы не появлялись у нее в больнице. Не хотела, чтобы ее такой видели. Ну а потом уже, приезжали все, кто был свободен. Нужно были просто привезти лекарства, поговорить. Где-то месяц это происходило. Она никогда не жаловалась У Тони есть в телефоне последние слова Нины Митрофановны. Потом резко стало плохо. Мы не понимали, что это может быть. Никто не понимал, что это так серьезно", — сказал Мирзоян.

В ответ на прямой вопрос Демина, Мирзоян подтвердил ‒ в последнее время Нина Матвиенко страдала от онкологического заболевания.

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"Да. Нина Митрофановна всегда была на диетах. Всегда вела здоровый образ жизни. Хотел ее сфотографировать, но не успел. Она просто спрашивала, когда это закончится. Просто хотела, чтобы это все как-то закончилось", — сказал музыкант.

Напомним, ранее Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Она не дожила 2 дня до своего 76-летия.

Ранее друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы - подруги и коллеги вспомнили, какими были последние месяцы жизни Нины Митрофановны.

11 октября тысячи людей пришли к Национальной филармонии Украины, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. На церемонии прощания гости вспоминали талантливую певицу и выражали ее семье свои соболезнования.

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