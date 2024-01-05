Одна из дочерей Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольный актер

Скаут, одна из дочерей тяжелобольного американского актера и продюсера Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит ее отец.

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Как отметила Скаут Уиллис, фотография была сделана еще в минувшем году / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Скаут, одна из дочерей больного лобно-височной деменцией известного голливудского актера и продюсера Брюса Уиллиса впервые за долгое время показала фото с отцом для фолловеров в Instagram.

Дочь актера на милом фото показала, как нежно прилегла отцу на грудь и улыбчиво смотрела на него, а Брюс Уиллис осторожно придерживал ее голову.

Как отметила Скаут, фотография была сделана еще в минувшем году ‒ это сейчас один из самых свежих снимков тяжелобольного голливудского актера, на котором можно качественно увидеть, как он сейчас выглядит.

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Напомним, в марте 2022 года стало известно, что Брюс Уиллис тяжело болен. Сначала считалось, что у актера афазия. Однако уже в феврале 2023 стало известно, что звезда боевиков страдает от лобно-височной деменции. Болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства.

В настоящее время Брюс Уиллис находится дома с семьей. Его родные стараются как можно больше времени проводить с ним. Недавно актер вместе с супругой Эммой Хемминг праздновал 16-летнюю годовщину свадьбы.

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