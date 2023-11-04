Деми Мур показала фанатам, как выглядит тяжелобольной Брюс Уиллис

Актриса Деми Мур навестила своего бывшего мужа, голливудскую звезду Брюса Уиллиса и показала, как выглядит тяжелобольной артист.

https://stars.glavred.info/demi-mur-pokazala-fanatam-kak-vyglyadit-tyazhelobolnoy-bryus-uillis-10514032.html Ссылка скопирована

Деми Мур всячески помогает своему тяжелобольному экс-мужу Брюсу Уиллису / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Легендарная голливудская актриса Деми Мур после того, как распался ее брак с другой звездой Голлливуда ‒ Брюсом Уиллисом ‒ сумела остаться с ним в отличных отношениях. И сейчас, когда артист страдает от тяжелейшего мозгового заболевания (лобно-височной деменции), Мур старается его всячески поддержать.

Недавно на днях артистка навестила бывшего мужа у него дома. Вместе с тем Мур показала, как выглядит 68-летний Уиллис, которому больше года назад поставили его страшный диагноз.

На видео, которым поделились родные Брюса Уиллиса, Деми Мур нежно обнимается с экс-мужем, а он прижимает ее к себе и целует.

Напомним, ранее нынешняя жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма Хеминг отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.