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Момент попал на фото: шикарную Деми Мур подвело платье на мероприятии

Алена Кюпели
27 сентября 2023, 18:44 обновлено 27 сентября, 18:56
Деми Мур попала в неприятный конфуз во время модного показа.
Деми Мур
Деми Мур в самый ответственный момент подвело платье/ instagram.com/demimoore

Голивудская актриса Деми Мур попала в неприятную ситуацию во время посещения показа Saint Laurent на Неделе моды в Париже во вторник.

Актрису сфотографировали в прозрачном черном платье с открытыми плечами. Несмотря на то, что наряд актрисы был многослойным, сложенная часть, закрывающая декольте Мур, не была прикреплена к остальной части платья, поэтому, когда Мур подняла руку, чтобы поправить волосы, она случайно обнажила одну из интимных частей тела, пишет Page Six.

60-летняя Мур, похоже, не была слишком смущена неисправностью гардероба, поскольку она продолжала позировать и получать удовольствие от показа, в котором участвовали и другие знаменитости, такие как Хейли Бибер, Кейт Мосс, Зои Кравиц, Остин Батлер, Трэйси Эллис Росс и другие звезды.

видео дня

Фото можно посмотреть тут:

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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Деми Мур новости шоу бизнеса
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