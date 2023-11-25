Жалко до слез: дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса показала с ним видео

Дочь актера Брюса Уиллиса довела фанов до слез видео с ним, где у него трясутся руки и он смотрит вдаль бессмысленным взглядом.

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Дочь Брюса Уиллиса Скаут ЛаРу показала с ним фото и видео / коллаж Главред, фото Instagram

Родные и близкие тяжелобольного легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса (который страдает от лобно-височной деменции) стали все чаще делиться фото и видео с ним. Теперь отличилась Скаут ЛаРу Уиллис – средняя дочь артиста от брака с легендарной актрисой Деми Мур.

В сторис своего фотоблога Скаут запостила короткое (но очень трогательное и дущещипательное) видео без звука, где отец берет ее за руку. При этом руки у Уиллиса сильно трясутся, а сам он смотрит вдаль бессмысленным взглядом.

Чуть позже Скаут поделилась фотографией, где она положила голову отцу на руку. В комментариях ее фолловеры признались, что очень уважают Брюса Уиллиса и им очень жаль, что его проблемы со здоровьем на него так сильно влияют.

Напомним, ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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