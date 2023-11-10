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Дочь Брюса Уиллиса поделилась новостями о тяжелом недуге актера

Алена Кюпели
10 ноября 2023, 11:26
Семья больного актера открыто говорит о его диагнозе.
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис
Как сейчас выглядит Брюс Уиллис / Коллаж Главред, фото Pixabay, Instagram/buuski

Дочь больного голливудского актера Брюса Уиллиса Таллула Уиллис показала, как сейчас выглядит актер и как меняется его состояние.

По информации The Daily Mail, 29-летняя актриса, чей отец, как говорят, теряет "радость жизни" и "языковые навыки" на фоне деменции, рассказала о его самочувствии во время эпизода "Шоу Дрю Бэрримор".

В феврале близкие Брюса объявили в социальных сетях, что у него диагностирована лобно-височная деменция (ЛВД), которая, по словам Таллулы, является "агрессивным когнитивным заболеванием – формой деменции – встречающейся очень редко".

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На вопрос Дрю, почему семья решила так открыто говорить о его диагнозе, младшая дочь Брюса и Деми Мур ответила: "Ну, я думаю, это двоякое обстоятельство".

Брюс Уиллис с младшей дочерью
Брюс Уиллис с младшей дочерью / Фото Instagram/buuski

"С одной стороны, это то, кем мы являемся как семья, но также для нас очень важно распространять информацию о ЛВД. Если мы можем взять что-то, с чем мы боремся как всей семьей, так и индивидуально, чтобы помочь другим людям, то это того стоит", - добавила она.

Затем Бэрримор спросила актрису, в каком состоянии сейчас находится Брюс, на что Таллула ответила: "Он тот же самый... и я поняла, что это лучшее, о чем только можно мечтать".

"И то, что я вижу, — это любовь, когда я с ним", —добавила она. "И это мой отец, и он меня любит".

Таллула — младшая дочь Деми Мур и Брюса, у которых также есть 35-летняя Румер и 32-летняя Скаут. Пара была жената с 1987 года до развода в 2000 году.

Актер "Шестого чувства" позже связал себя узами брака с Эммой Хеминг в 2009 году, и у них также есть общие дочери Мэйбл, 11 лет, и Эвелин, девять лет.

Ранее жена Брюса Уиллиса рассказала, как младшая дочь реагирует на его болезнь. Эмма отмечает, что 9-летняя Эвелин характером похожа на своего отца, и ее непосредственность заставляет маму глотать слезы.

Также стало известно, что первая жена актера, Деми Мур, завершила кинокарьеру ради больного Брюса Уиллиса. Эмма Хеминг высказала свое мнение по этому поводу.

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Брюс Уиллис новости шоу бизнеса
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