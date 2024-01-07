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20-летняя дочь Кравец рассказала, почему из-за мамы стала ходить к психологу

Анна Подгорная
7 января 2024, 01:30
Мария Кравец вспомнила болезненный эпизод, который оставил неизгладимый след в душе мамы и дочки.
Елена Кравец, Мария Кравец
Мария Кравец призналась, какая фраза Елены Кравец сильно ее ранила / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

Украинская актриса и ведущая Елена Кравец решилась на рискованный в эмоциональном плане эксперимент - в подкасте "Вдома поговоримо", который она ведут со своей старшей дочерью Марией, они экспромтом решили провести "игру в правду".

В процессе беседы выяснилось, что одно детское воспоминание 20-летней девушки, связанное с мамой, не дает ей покоя. Это случилось, когда Маше было 13 лет - тогда она первый раз солгала маме. Между ними возникла ссору, которую каждая тяжело переживала.

Кравец вспоминает: "И я такая: "Маша, мне кажется, я не заслуживаю! Почему ты меня обидела? Ты могла сказать правду!" Я, короче, наехала. У меня был такой шок. Я прихожу к своему терапевту. Говорю: "Это капец. Чего угодно ожидала, но чтобы она лгала мне! Она не живет в системе ограничений, я не держу ее в рукавицах". Он так смотрит на меня: "Лен, вы никогда не врали матери?"

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Мария в свою очередь призналась, что во время ссоры звездная мама произнесла одну фразу, которая буквально отпечаталась в ее памяти. Слова Елены так сильно ранили ее, что девушке понадобилась помощь психолога. К специалисту она ходила три дня подряд.

"Ты мне тогда сказала фразу, что я подорвала твое доверие. Я пришла с этой фразой к психологу. Она мне отложилась. Моя психолог в школе спрашивает: "А что она тебе говорила, ты можешь мне пересказать?" Я говорю: "Конечно, оно мне в памяти запечатлелось". Я отходила очень долго. Я ходила где-то три дня подряд к школьному психологу. Она сказала, что эта фраза очень, такая, болезненная для ребенка. Именно она меня и сбила", - рассказала дочь Елены Кравец.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко впервые обнародовала последние слова мамы - легендарной Нины Матвиенко, которая ушла из жизни в начале октября 2023 года.

Также стало известно, что популярный украинский певец, комик и волонтер Владимир Дантес после праздников попал в больницу. В его блоге появились кадры, где он лежит под капельницей.

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