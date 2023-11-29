Неожиданная свадьба: известная украинская певица тайно вышла замуж за иностранца

Популярная украинская певица KOLA (настоящее имя - Анастасия Прудиус) в июле 2022 года рассталась с возлюбленным, который сейчас служит в ВСУ. С тех пор о своей личной жизни артистка молчала. А она, как оказалось, была насыщенная событиями.
Так в интервью для Маши Ефросининой Кола рассказала, что вскоре после расставания она встретила мужчину. Он был организатором одного из благотворительных концертов, в которых певица принимала участие. Вскоре между ними завязались отношения.
Прудиус признается, что ее избранник старше нее на 13 лет. Также он имеет двоих детей от предыдущих отношений. Мужчина живет в Израиле, куда переехал с семьей из Днепра еще в детстве. "Он немного знает украинский. Общаемся по-разному. Он говорит по-русски, я говорю с ним на украинском. Когда он не понимает, я перевожу. Он уже гораздо лучше разговаривает на украинском. Я учу иврит. Это было условие: что я выучу иврит, а ты выучишь круто украинский. Чтобы наши дети знали только эти два языка и английский. Его дети знают только иврит и английский", - поделилась Kola.
Также артистка отметила, что никогда не думала, что станет женой иностранца. Тем не менее ее возлюбленный сделал ей предложение, и она ответила согласием.
"Он сделал предложение в этом году, когда мы были в Израиле... Просто открывается эта коробочка, и он говорит: "Ты не станешь моей женой?" И мы 5 минут говорили, что делать. Я украинка, патриотка, я не уеду из страны. Готов ли он переехать? Что будет, когда родится ребенок? Он стоит [в шоке - неценз.], говорит, мы что-то придумаем. И через 5 минут подходит его друг с букетом роз... Ну и потом я уже сказала "да", и мы пошли ужинать", - вспоминает певица.
Свадьбу сыграли в Праге в узком семейном кругу. Однако как они вышли из ситуации с жизнью на две страны, Кола не уточнила.
Ранее украинская певица Alyosha намекнула на проблемы в отношениях с Тарасом Тополей. Разлад в паре, по мнению артистки, наступил из-за долгой разлуки.
Также стало известно, что популярная блогерша Настя Талпа беременна во второй раз. Осенью она снова вышла замуж и теперь ждет ребенка от второго мужа.
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