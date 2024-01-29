Поцелуи и танцы: Ферит и Сейран из сериала "Зимородок" подогрели слухи про роман

Поклонники ликуют - Мерта Рамазана Демира и Афру Сарачоглу поймали на горячем во время концерта.

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Объятия и поцелуи Афры Сарачоглу и Мерта Рамазана Демира попали на видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mertramazandemir, instagram.com/afrasaracoglu

Сериал "Зимородок" за два года стал самым успешным телепроектом в Турции. Каждой серии поклонники по всему миру ожидают, как праздника, а запутанные отношения между Феритом и Сейран становятся горячей темой для дискуссий.

Не все так просто и в личной жизни Мерта Рамазана Демира и Афры Сарачоглу, которые исполняют в "Зимородке" главные роли. Едва сериал стал набирать обороты, как этим двоим стали приписывать роман - поклонники искали малейшие намеки на то, что Ферит и Сейран в реальной жизни не просто коллеги.

Сами же актеры это яростно отрицают: сперва они с радостью играли любовь на камеру для прессы и даже отправились вместе отдыхать, однако позже Демир, отвечая на вопрос про роман с Сарачоглу, заявил, что никогда не говорил открыто про то, что состоит в отношениях с Афрой. Артистка в свою очередь энергично стала постить в социальных сетях размышления о том, как хорошо ей в одиночестве.

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Актеров стали даже упрекать в том, что они изображают роман лишь тогда, когда рейтинги "Зимородка" падают, однако совсем недавно фанаты получили подтверждение, что Мерт и Афра больше чем просто друзья.

По Сети распространяется видео, на котором актеры во время концерта танцуют, обнимаются и нежно целуются. Их сняли в толпе, в которой они, очевидно, надеялись затеряться.

Смотрите видео объятий Мерта Рамазана Демира и Афры Сарачоглу из "Зимородка":

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