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Налчаджиоглу и Реус все еще женаты: визажистка пригрозила пассии экса судом

Анна Подгорная
5 февраля 2024, 16:57
Между женщинами турецкого бизнесмена разгорается нешуточный скандал.
Мурат Налчаджиоглу, Анастасия Foxy, Лилия Реус
Лилия Реус призналась, что еще замужем за Налчаджиоглу, и опровергла клевету Анастасии Foxy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/__l_i_l_i_a___

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу познакомился со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус, после развода с Ани Лорак. Они встречались около трех лет, а затем летом 2023 года поженились. Однако уже в октябре выяснилось, что пара Налчаджиоглу и Реус распалась.

Мурат недолго горевал, и нашел себе новую возлюбленную - украинскую модель Анастасию Foxy. Их роман развивается стремительно, о чем Фокси регулярно пишет в своем блоге в Instagram.

Недавно она опубликовала скрины сообщений от хейтеров, которые желают ей и Мурату зла. Анастасия выразила убеждение, что это - дело рук Реус, и обвинила вторую жену своего бойфренда в приеме наркотических веществ.

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Подписчики Лилии попросили ее дать комментарий о происходящем. Тогда она призналась, что все еще состоит в официальном браке с Налчаджиоглу, поведение Фокси ей неприятно и она может подать на модель в суд за клевету.

"Мне так неприятно все, что происходит в мою сторону! Мы еще до сих пор официально женаты! И я ни на что не претендую! Только прощу оставить меня в покое! Так как у каждого своя жизнь и свой выбор! Человек, который меня совсем не знает, в чем он может меня обвинять? За это я могу подать в суд за клевету в мою сторону!" - пишет Лилия Реус в своем блоге в Instagram.

Лилия Реус
Лилия Реус призналась, что еще замужем за Налчаджиоглу, и опровергла клевету Анастасии Foxy / instagram.com/__l_i_l_i_a___

Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой - уже почти два года она счастливо исполняет роль матери.

Также блогер-сплетник Беспалов рассказал, что Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине, который вкладывается в ее музыкальную карьеру за рубежом.

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