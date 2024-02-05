Налчаджиоглу и Реус все еще женаты: визажистка пригрозила пассии экса судом

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу познакомился со своей второй женой, визажисткой Лилией Реус, после развода с Ани Лорак. Они встречались около трех лет, а затем летом 2023 года поженились. Однако уже в октябре выяснилось, что пара Налчаджиоглу и Реус распалась.
Мурат недолго горевал, и нашел себе новую возлюбленную - украинскую модель Анастасию Foxy. Их роман развивается стремительно, о чем Фокси регулярно пишет в своем блоге в Instagram.
Недавно она опубликовала скрины сообщений от хейтеров, которые желают ей и Мурату зла. Анастасия выразила убеждение, что это - дело рук Реус, и обвинила вторую жену своего бойфренда в приеме наркотических веществ.
Подписчики Лилии попросили ее дать комментарий о происходящем. Тогда она призналась, что все еще состоит в официальном браке с Налчаджиоглу, поведение Фокси ей неприятно и она может подать на модель в суд за клевету.
"Мне так неприятно все, что происходит в мою сторону! Мы еще до сих пор официально женаты! И я ни на что не претендую! Только прощу оставить меня в покое! Так как у каждого своя жизнь и свой выбор! Человек, который меня совсем не знает, в чем он может меня обвинять? За это я могу подать в суд за клевету в мою сторону!" - пишет Лилия Реус в своем блоге в Instagram.
Ранее украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собой - уже почти два года она счастливо исполняет роль матери.
Также блогер-сплетник Беспалов рассказал, что Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине, который вкладывается в ее музыкальную карьеру за рубежом.
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