Назло Мурату: жена Налчаджиоглу показала горячий рождественский образ

Лилия Реус в честь праздника затянула пышные формы в пикантный костюм.

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Лилия Реус похвасталась стильным луком на Рождество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

Украинская визажистка Лилия Реус, которая в июне стала женой турецкого бизнесмена и бывшего супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, хоть и удалила все упоминания о благоверном, но о себе забывать ему не дает.

Так после ссоры, из-за которой пара разъехалась, Лилия, похоже, расцвела еще пышнее прежнего - в отношениях с Налчаджиоглу она приковывала взгляд, но сейчас красотка просто поражает воображение. Она и сама это чувствует, ведь не упускает возможность побаловать поклонников (и подразнить Мурата) свежими соблазнительными снимками.

На Рождество Реус на своей странице в Instagram поделилась фото из бара. Для выхода в свет она нарядилась празднично - в соблазнительный костюм из топа, который подчеркнул пышный бюст и рельефный пресс визажистки, а также обнажил спину, и длинной юбки.

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"Пусть самые смелые мечты сбываются. Счастливых, мирных дней. Любви, согласия, уюта и взаимопонимания в каждой семье", - подписала кадры вторая жена Налчаджиоглу. В комментариях Лилии желают обрести то же в новом году.

Лилия Реус похвасталась стильным луком на Рождество / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___

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