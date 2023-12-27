Назло Мурату: жена Налчаджиоглу показала горячий рождественский образ

Украинская визажистка Лилия Реус, которая в июне стала женой турецкого бизнесмена и бывшего супруга Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу, хоть и удалила все упоминания о благоверном, но о себе забывать ему не дает.
Так после ссоры, из-за которой пара разъехалась, Лилия, похоже, расцвела еще пышнее прежнего - в отношениях с Налчаджиоглу она приковывала взгляд, но сейчас красотка просто поражает воображение. Она и сама это чувствует, ведь не упускает возможность побаловать поклонников (и подразнить Мурата) свежими соблазнительными снимками.
На Рождество Реус на своей странице в Instagram поделилась фото из бара. Для выхода в свет она нарядилась празднично - в соблазнительный костюм из топа, который подчеркнул пышный бюст и рельефный пресс визажистки, а также обнажил спину, и длинной юбки.
"Пусть самые смелые мечты сбываются. Счастливых, мирных дней. Любви, согласия, уюта и взаимопонимания в каждой семье", - подписала кадры вторая жена Налчаджиоглу. В комментариях Лилии желают обрести то же в новом году.
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