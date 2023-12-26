Тоня Матвиенко призналась, почему старшая дочь ушла от нее жить к отцу

Ульяна с мамой - близкие подруги, но такая идиллия в их отношениях была не всегда.

https://stars.glavred.info/tonya-matvienko-priznalas-pochemu-starshaya-doch-ushla-ot-nee-zhit-k-otcu-10528136.html Ссылка скопирована

Тоня Матвиенко рассказала, почему ее дочь Ульяна решила жить с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Заслуженная артистка Украины, певица Тоня Матвиенко первый раз стала мамой в 17 лет - у нее родилась дочь Ульяна. С ее отцом Тоня рассталась не на мажорной ноте. Масла в огонь подлила ситуация, когда ребенка стали настраивать против мамы.

В 12 лет Ульяну невольно заставили выбирать между родителями. В интервью для Люкс ФМ Матвиенко призналась, что в 2011 году, когда она пришла на судьбоносное для нее шоу "Голос країни", старшая дочь ушла от нее.

"Был такой момент, когда мы с первым мужем разошлись, и она мне сказала, что поедет в ту семью жить. Я как раз попала на шоу "Голос країни", но семья решила, что у меня нет времени на Ульяну, и сказали ей: "Давай ты у нас поживешь, пока мама будет петь". И убедили моего ребенка. И тогда, чтобы вернуть старшую дочь, я стала для нее подругой. И все получилось", - вспоминает артистка.

видео дня

Сейчас Ульяне 25. Она взрослая, самостоятельная личность, которая стала для мамы опорой и близкой подругой. Тоня Матвиенко горда крепостью отношений, которые ей, вопреки всему, удалось выстроить со старшим ребенком.

"Старшей уже 25, я не могу уже контролировать и что-то там ей рассказывать, как жить. Это уже моя подруга. У нас такие отношения", - говорит певица.

Ранее Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, отца Ульяны. Артистка признается, что даже через много лет она держит обиду на бывшего возлюбленного.

Также украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал репутацию своей второй жены, певицы Тони Матвиенко. Многие считают, что она увела артиста из семьи, за что называют разлучницей.

Другие новости про Тоню Матвиенко:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.