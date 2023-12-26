"Для всех, кто писал мне расчесаться": Дантес ошеломил сменой имиджа

Крупные серьги, татуировки и безумная прическа - неотъемлемая часть образа украинского певца, комика и волонтера Владимира Дантеса. За внешний вид его часто критикуют, дескать растрепанные волосы выглядят неопрятно и недостойно артиста.
Именно для таких критиков Дантес решил сделать сюрприз и исполнил заветную мечту хейтеров - певец расчесался, выровнял волосы и уложил их в аккуратное каре.
Новый лук Владимир опубликовал на своей странице в Instagram. Такое необычное для себя перевоплощение артист пережил ради съемок нового клипа для благотворительного проекта: вместе с коллегами он основал комедийный бойз-бенд Badstreet boys - пародию на Backstreet Boys. Группа записывает шуточные романтические песни, в которых рассказывает про новые благотворительные инициативы.
Так гладко причесанный и с легким макияжем Дантес не только поразил воображение поклонников и хейтеров, но и поднял новым луком интерес к сбору средств на помощь украинских защитников.
Впрочем, в повседневной жизни артист предпочел вернуться к своему привычному виду.
Ранее Евгений Клопотенко раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво, после которого кулинары стали нелестно высказываться друг о друге. Также украинский шеф-повар признался, стали ли коллеги недолюбливать его меньше.
Также стало известно, что Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество. Об этом рассказала сама певица в беседе с поклонниками про необычные подарки на зимние праздники.
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