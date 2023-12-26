"Для всех, кто писал мне расчесаться": Дантес ошеломил сменой имиджа

Владимир Дантес утер нос хейтерам и показал, как бы выглядел в образе примерного мальчика, которого от него требуют.

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Владимир Дантес сменил прическу - новый образ Dantes / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes

Крупные серьги, татуировки и безумная прическа - неотъемлемая часть образа украинского певца, комика и волонтера Владимира Дантеса. За внешний вид его часто критикуют, дескать растрепанные волосы выглядят неопрятно и недостойно артиста.

Именно для таких критиков Дантес решил сделать сюрприз и исполнил заветную мечту хейтеров - певец расчесался, выровнял волосы и уложил их в аккуратное каре.

Новый лук Владимир опубликовал на своей странице в Instagram. Такое необычное для себя перевоплощение артист пережил ради съемок нового клипа для благотворительного проекта: вместе с коллегами он основал комедийный бойз-бенд Badstreet boys - пародию на Backstreet Boys. Группа записывает шуточные романтические песни, в которых рассказывает про новые благотворительные инициативы.

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Так гладко причесанный и с легким макияжем Дантес не только поразил воображение поклонников и хейтеров, но и поднял новым луком интерес к сбору средств на помощь украинских защитников.

Впрочем, в повседневной жизни артист предпочел вернуться к своему привычному виду.

Владимир Дантес сменил прическу - новый образ Dantes / instagram.com/volodymyrdantes

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