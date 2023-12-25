Ирине Билык сделали предложение руки и сердца на Рождество

Украинская певица Ирина Билык празднует Рождество с главным мужчиной в своей жизни - восьмилетним сыном Табризом. Редким снимком с заметно возмужавшим мальчиком она поделилась в своем блоге в Instagram.
В кадре артистка с ребенком позировали у празднично украшенной елочки. Ирина сидела в глубоком плюшевом кресле с высокой спинкой, а на ее коленке уютно устроился Табриз.
"Друзья, поздравляю с Рождеством! Пусть этот праздник доставит вам радость, тепло и мир в ваш дом. Желаю здоровья, любви и вдохновения на каждый день нового года!" - подписала семейное фото Билык.
Кроме того она поинтересовалась, какие необычные подарки получали ее поклонники в новогодние праздники. Сама певица призналась, что к Рождеству однажды ей преподнесли обручальное кольцо.
"У меня когда-то был подарок – кольцо и предложение руки и сердца, но в ванной комнате", - призналась Ирина.
Ранее украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что женился в третий раз. Также он намекнул, что скоро вместе со своей молодой женой, журналисткой Екатериной Полтавской, отпразднует первую годовщину.
Также ведущий Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка. После усыновления сына Марселя шоумен и его жена, юрист и блогерша Инна Мирошниченко, начали процесс для еще одного малыша.
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