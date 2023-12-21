Нас будет шестеро: Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, что пара активно действует и находится в процессе усыновления еще одного ребенка.
Об этом телеведущий рассказал на своей странице в Instagram. По словам Тимура Мирошниченко, пара уже стала в очередь на курсы усыновителей, которые являются обязательными для приемных родителей. Ведущий также выразил надежду, что в 2024 году в семья у селебрити будет уже 6 человек.
"Не просто хотим, а действуем. Уже несколько месяцев в очереди на курсы усыновителей (Да, это наше шикарное законодательство заставляет нас в течение года во второй раз их проходить). Но мы уверены, что в 2024 году это обязательно произойдет и нас будет уже шестеро!" – добавил Тимур.
Тимур Мирошниченко также добавил, что их старшая дочь Мия мечтает о сестричке.
"Мия просто требует. Ибо говорит, что несправедливо: Марко спит с Марселем в комнате, я с Инной, а она одна. И говорит о сестренке так, будто она уже есть, но просто пока вне дома", - отмечает Мирошниченко.
Напомним, ранее Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.
Ранее такж Инна Мирошниченко рассказала о биологической маме сына Марселя. Семейная пара показала небольшое интервью, в котором впервые продемонстрировала кадры с Марселем, которые они сняли в детском доме еще до усыновления.
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