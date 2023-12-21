Нас будет шестеро: Тимур Мирошниченко рассказал об усыновлении второго ребенка

Тимур и Инна Мирошниченко воспитывают приемного сына Марселя.

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Тимур и Инна Мирошниченко с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

Известный украинский телеведущий Тимур Мирошниченко рассказал о том, что пара активно действует и находится в процессе усыновления еще одного ребенка.

Об этом телеведущий рассказал на своей странице в Instagram. По словам Тимура Мирошниченко, пара уже стала в очередь на курсы усыновителей, которые являются обязательными для приемных родителей. Ведущий также выразил надежду, что в 2024 году в семья у селебрити будет уже 6 человек.

"Не просто хотим, а действуем. Уже несколько месяцев в очереди на курсы усыновителей (Да, это наше шикарное законодательство заставляет нас в течение года во второй раз их проходить). Но мы уверены, что в 2024 году это обязательно произойдет и нас будет уже шестеро!" – добавил Тимур.

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Тимур Мирошниченко поделился планами / Скриншот Instagram/timur.miroshnychenko

Тимур Мирошниченко также добавил, что их старшая дочь Мия мечтает о сестричке.

"Мия просто требует. Ибо говорит, что несправедливо: Марко спит с Марселем в комнате, я с Инной, а она одна. И говорит о сестренке так, будто она уже есть, но просто пока вне дома", - отмечает Мирошниченко.

Тимур Мирошниченко рассказал о планах на будущее / Скриншот Instagram/Основна світлина timur.miroshnychenko timur.miroshnychenko

Напомним, ранее Тимур Мирошниченко поделился, сколько денег тратит, чтобы удержать троих детей и добавил, что средств должно быть много.

Ранее такж Инна Мирошниченко рассказала о биологической маме сына Марселя. Семейная пара показала небольшое интервью, в котором впервые продемонстрировала кадры с Марселем, которые они сняли в детском доме еще до усыновления.

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