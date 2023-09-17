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Инна Мирошниченко рассказала про биологическую маму сына Марселя

Анна Подгорная
17 сентября 2023, 20:49 обновлено 17 сентября, 20:56
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Также Миршниченки показали кадры с мальчиком из детского дома.
Инна Мирошниченко, Тимур Миршниченко, Марсель Мирошниченко
Инна и Тимур Миршниченко рассказали про жизнь Марселя до усыновления / коллаж: Главред, фото: instagram.com/_inna_mi_

В июле семья украинского ведущего Тимура Мирошниченко и юриста Инны Мирошниченко стала больше на одного человека - из детского дома они забрали двухлетнего малыша, которого назвали Марселем.

Сейчас в своем блоге в Instagram Инна делится опытом воспитания троих детей (у Мирошниченко есть также двое биологических детей - прим. редактора), а также без прикрас демонстрирует, как приемный сын адаптируется к семье.

Сегодня, в День усыновления, семейная пара показала небольшое интервью, в котором впервые продемонстрировала кадры с Марселем, которые они сняли в детском доме еще до усыновления - первые совместные прогулки, как семья, общение с мальчиком и воспоминания, от которых на глаза наворачиваются слезы.

видео дня

Также Инна впервые рассказала про биологическую маму Марселя и о том, когда он попал в детский дом.

"По документам, мама не знала, что она беременна, пока не начала рожать. Затем он провел четыре месяца в интенсивной терапии. Там ему сделали сложную операцию, у него были определенные пороки системы пищеварения, не совместимые с жизнью... Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на ту точку старта, с которой дети начинают жизнь - это вес и возможность самостоятельно дышать", - поделилась Мирошниченко. Они с Тимуром отметили, что тяжелая судьба сына, его борьба за жизнь с первого вздоха не отпугнула их, а убедила, что он заслуживает лучшего, и они непременно ему это дадут.

Смотрите интервью Тимура и Инны Мирошниченко про их сына Марселя:

Ранее Тимур и Инна Мирошниченко откровенно рассказали про диагнозы приемного сына, из-за которых другие потенциальные родители не хотели забирать мальчика из детдома.

Также Инна Мирошниченко честно ответила на вопрос подписчиков про Марселя: многих интересовало, не боится ли она, что никогда не полюбит малыша, как родного.

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