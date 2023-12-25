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Евгений Клопотенко впервые раскрыл суть конфликта с Эктором Хименес-Браво

Анна Подгорная
25 декабря 2023, 17:29
Клопотенко признался, что не поделили известные рестораторы, и как к нему относятся другие кулинары.
Евгений Клопотенко, Эктор Хименес-Браво
Евгений Клопотенко рассказал, почему Эктор Хименес-Браво был на него обижен / коллаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko, instagram.com/hectorjimenezbravo

В 2015 году Евгений Клопотенко, ныне популярный шеф-повар, одержал победу в 5 сезоне кулинарного шоу "МастерШеф". На съемочной площадке он познакомился с главным судьей проекта - колумбийским шеф-поваром и шоуменом Эктором Хименес-Браво.

Известно, что два известных кулинара поссорились, но лишь недавно, в проекте ТСН.ua "Наодинці" Клопотенко признался, из-за чего между ним и колумбийским коллегой вспыхнул конфликт.

Оказалось, что размолвка шеф-поваров образовалась на пустом месте из-за недоразумения. Из-за сбоя в социальных сетях они, не успев разобраться с проблемой, стали нелестно отзываться друг о друге.

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"Эктор был на меня обижен, потому что считал, что я его удалил и заблокировал. Я же считал, что он меня удалил и заблокировал. Оказалось, что проблема была в Instagram. Мы месяц это все решали, писали в головной офис Instagram. Действительно, ни он, ни я не блокировали друг друга, но наговаривали что-то там друг на друга", - признался Клопотенко.

Также он от отметил, что сейчас у него отличные отношения и с Хименес-Браво, и другими украинскими кулинарами, которые до войны его откровенно недолюбливали - личная неприязнь ушла на второй план, когда вся страна обрела общего врага в лице страны-оккупанта.

"Раньше я с поварами не общался, они меня все ненавидели. Сейчас, после борща, что объединил, начали общаться. Со всеми шеф-поварами у нас все окей. Все свои роли позанимали, всем нам хватит работы и мы стали таким сообществом. Нет ни с кем конфликтов", - утверждает шеф-повар.

Ранее стало известно, что обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной украинской актрисы Ольги Атанасовой 21 декабря. Тогда же пострадала квартира популярного украинского ведущего.

Также Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей. 38-летняя певица не делает из этого драмы - она больше не одинока, и такое положение вещей ее устраивает.

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шоу-бизнес Эктор Хименес-Браво Евгений Клопотенко новости шоу бизнеса
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