Даша Астафьева объяснила, почему пока не заводит детей

Даша Астафьева объяснила, почему в 38 лет она до сих пор не стала матерью и отметила, что не готова встречаться с мужчиной, у которого есть дети.

https://stars.glavred.info/dasha-astafeva-obyasnila-pochemu-poka-ne-zavodit-detey-10527674.html Ссылка скопирована

Даша Астафьева говорит, что пока не хочет становиться матерью / коллаж Главред, фото УНИАН

Известная украинская певица (бывшая солистка поп-группы NikitA) и волонтер Даша Астафьева (которая недавно рассказала о своих новых отношениях), рассказала в интервью для проекта "30+" о том, что пока не готова стать матерью.

"Я иногда психовала (от упреков родных – Главред) и говорила: "Мама, роди сама себе внуков". Я понимаю родителей, что они видят, что у всех есть внуки. На любой твой рассказ о проблемах, единственный выход — родить детей. Я сейчас понимаю, почему у многих детей нет. Это постоянное давление как бы. Сегодня нужно это переоценить и отпустить. Дети — это не признак какого-то успеха и взрослости. Это как бы пространство, которое появляется из-за избытка чего-то в тебе. Не знаю, чего. Я еще не дожила", — сказала девушка.

Астафьева также говорит, что не хочет встречаться с мужчиной, у которого есть дети от предыдущих отношений.

видео дня

"У меня был опыт отношений с мужчиной, которым сам воспитывал ребенка. Это очень тяжело принять чужого ребенка. Меня начали воспринимать как живого человека, а не как секс-символ, когда призналась в одном шоу, что я очень одинока. Сейчас первые два года, когда я люблю Новый год и украшаю елку. У меня после родительского дома никогда не было елки, это для меня была всегда драма. Все Новые годы я праздновала на сцене, потому что мне не с кем было праздновать", — подытожила певица.

Напомним, ранее также Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек "Волонтер".

"Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказала она.

Также раньше Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном. Она раскрыла подробности романа, который начался во время полномасштабной войны в Украине. Певица сказала, что была знакома с любимым до войны, они поддерживали общение, однако она боялась развивать это, так как не знала, какое будущее ее ждет.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.