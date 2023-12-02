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Влюблена и счастлива: Даша Астафьева поделилась новыми фактами о личном

Алена Кюпели
2 декабря 2023, 22:07
Даша Астафьева в последнее время редко делится своими переживаниями публично.
Даша Астафьева немного рассказала о личном
Даша Астафьева немного рассказала о личном / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/da_astafiyeva

Известная украинская поп-певица, бывшая солистка герлз-бенда "NikitA" и волонтер Даша Астафьева рассказала немного личной информации о себе.

Как заявила она в интервью ТСН, она не хочет раскрывать подробности своей личной жизни. Но завесу тайны все же приоткрыла.

"Честно, не хочу углубляться в личные отношения. У меня сейчас такое правило, что о личном я не хочу говорить. Хочу вам сказать, что у меня все хорошо, что я влюблена, счастлива и радуюсь всему опыту. Я уверена, что это единственное , что меня держит, помогает жить и находить смыслы", - говорит она.

Астафьева также добавила, что желает каждому человеку, который чувствует себя одиноко, верить в то, что есть настоящая любовь", - добавила она.

Отметим, что артистка недавно пережила личную драму. В одной из киевских ветеринарных клиник загубили ее любимую собаку.

Ранее также Даша Астафьева раскритиковала своего коллегу Алексея Потапенко (Потапа) за трек "Волонтер". "Надо очиститься от этого, признать, что ты совершал плохие поступки. Если бы Алексей разгрузил хотя бы один автомобиль гуманитарки, он вряд ли бы написал такие слова о волонтерах, о волонтерах. Просто представь, сколько женщин на морозе разгружали тяжелые автомобили, видели это все, и как им вообще такие песни. И вместо того, чтобы сказать: да, это ошибка, я удалю. И радиостанции, которые это крутили", – сказала она.

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Даша Астафьева новости шоу бизнеса
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