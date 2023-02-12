"У меня не все, как у людей": Даша Астафьева откровенно рассказала о новом возлюбленном

Украинская звезда Playboy раскрыла подробности романа, который начался во время полномасштабной войны в Украине.

Даша Астафьева рассказала про свой новый роман / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева легко может обнажить тело, но душу она бережно охраняет от любопытных глаз. Лишь недавно стало известно, что осенью 2021 года она пережила тяжелый разрыв с возлюбленным.

Весной 2022 года не опускать руки в начале полномасштабной войны в Украине ей помог новый роман. Астафьева зареклась делать эти отношения публичными, однако в ноябре все же решилась показать своего избранника миру. Правда, весьма частично.

В недавнем интервью для Елены Кравец артистка приоткрыла завесу тайны на личность, которая заставляет 37-летнюю Астафьеву вновь ощущать себя юной и безумно влюбленной девочкой.

"Он высокий. У него такие же, как и у меня, зеленые глаза. Да, я влюблена. Как такое чудо могло произойти... У меня, наверное, есть такая черта, что у меня не все как у людей. Все разводятся, а я встретила любовь своей жизни и очень рада. Это очень спасает. Это, пожалуй, единственное, что меня спасает - близкие и семья. Именно мой любимый человек придает мне сил и веры в то, что все дальше имеет смысл и мы должны продолжать просыпаться. Он моя опора, я его", - с улыбкой делится личным Даша.

Она отмечает, что была знакома с возлюбленным до войны, они поддерживали общение, однако модель боялась развивать это, так как не знала, какое будущее ее ждет.

"Честно говоря, когда началось вторжение, мы были не вместе, я сказала: "Все". Я прощалась каждый день, потому что говорили, что оккупанты возле центра, а я жила в центре. Это единственный человек, который не знал, что нас ждет, но заставлял меня продолжать прятаться, спускаться в бомбоубежище, продолжать жить, заботиться о себе и близких. Даже сейчас он меня постоянно мотивирует. Поэтому любовь для меня - это продолжение и смысл", - рассказывает Астафьева.

Ранее единственная дочь рэпера и актера Эминема Хейли Джейд Скотт приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда Эвана МакКлинтока, которого в сети уже называют самым смелым мужчиной.

Также стало известно, что главный голливудский плейбой Леонардо Ди Каприо поднял планку в поиске новых любовниц - на светском мероприятии он появился с 19-летней моделью.

Другие новости: