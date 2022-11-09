Даша Астафьева впервые засветила нового бойфренда: "А то все под одеялом да под одеялом"

Даша Астафьева впервые показала нового бойфренда / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель, волонтерка и звезда Playboy Даша Астафьева тяжело переживала разрыв с бизнесменом Артемом Кимом, который произошел в октябре 2021 года.

Однако война принесла артистке не только боль и страх, но и новую любовь. Впервые о романе, который, по ее словам, заставляет ее вновь почувствовать себя женщиной, Астафьева заговорила этой весной.

Несмотря на то, что Даша пообещала себе оставить свою тихую радость максимально далеко от глаз общественности, она все же не удержалась, и впервые показала своего избранника.

Известно, что вместе с бойфрендом Астафьева отправилась на отдых в Карпаты. В сторис на своей странице в Instagram она опубликовала два снимка с избранником.

На одном фото Даша показала совместный постельный отдых, на другом мужчина игриво кусает возлюбленную. Большая часть его лица осталась за кадром, однако артистка выглядит на снимке очень счастливой.

Даша Астафьева впервые показала нового бойфренда / instagram.com/da_astafieva

Ранее стало известно, что колумбийская поп-звезда Шакира отсудила у мужа, футболиста Жерара Пике, опеку над их совместными детьми Миланом и Сашей. Артистка и спортсмен разводятся из-за неверности последнего.

Также голливудская комедийная актриса Ребел Уилсон, после совершенного ею каминг-аута, как бисексуальной женщины, стала матерью в первый раз. У Уилсон родилась дочь.

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