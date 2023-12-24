Обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной актрисы

Известная украинская актриса Ольга Атанасова показала, как обломки российского дрона во время обстрела 21 декабря попали в ее дом.

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Ольга Атанасова живет в том же доме. что и телеведущий Андрей Ковальский / коллаж Главред, фото Instagram

Украинская актриса сериалов и кино Ольга Атанасова рассказала, что 21 декабря во время обстрела Киева русскими оккупантами обломки российского дрона попали в ее дом. Об этом она сообщила на своей страницы в социальной сети Instagram.

Как выяснилось, Атанасова проживает в том же доме в Соломенском районе Киева, что и ведущий "Единого телемарафона" Андрей Ковальский. Из-за обломков дронов квартира ведущего оказалась разрушена полностью. Жилье Атанасовой, по счастью, расположено несколькими этажами ниже.

Как рассказала Атанасова, которая вместе с дочерью вернулась из Германии в Украину, она ни разу не пожалела о возвращении и снова уезжать за границу не собирается.

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"Gornsdorf очень многое мне дал. Мысли. Друзья. Необычная для меня жизнь. Но ни разу я не пожалела. При всех обстоятельствах. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах", – написала актриса.

Напомним, 22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.

Также Россия массированно атаковала юг Украины 22 декабря утром. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционно была припортовая инфраструктура.

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