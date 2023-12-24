Обломок русского беспилотника угодил в Киеве в дом известной актрисы

Украинская актриса сериалов и кино Ольга Атанасова рассказала, что 21 декабря во время обстрела Киева русскими оккупантами обломки российского дрона попали в ее дом. Об этом она сообщила на своей страницы в социальной сети Instagram.
Как выяснилось, Атанасова проживает в том же доме в Соломенском районе Киева, что и ведущий "Единого телемарафона" Андрей Ковальский. Из-за обломков дронов квартира ведущего оказалась разрушена полностью. Жилье Атанасовой, по счастью, расположено несколькими этажами ниже.
Как рассказала Атанасова, которая вместе с дочерью вернулась из Германии в Украину, она ни разу не пожалела о возвращении и снова уезжать за границу не собирается.
"Gornsdorf очень многое мне дал. Мысли. Друзья. Необычная для меня жизнь. Но ни разу я не пожалела. При всех обстоятельствах. Мое место здесь. Моя работа здесь. Я счастлива здесь даже при таких необычных обстоятельствах", – написала актриса.
Напомним, 22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.
Также Россия массированно атаковала юг Украины 22 декабря утром. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционно была припортовая инфраструктура.
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