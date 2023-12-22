Семья осталась без дома: в квартиру ведущего телемарафона попал вражеский дрон

Во время последней атаки на Киев в дом известного ведущего телемарафона Андрея Ковальского попал российский дрон.
Об этом написала жена ведущего и журналистка Татьяна Хитрик.
Женщина уточнила, что тепер семья без квартиры, дрон уничтожил ее.
"Выжили, мы выжили!!!!!и это главное... квартиры теперь нет", - написала она.
Коллеги пары в Facebook написали, что семья во время атаки находилась дома с двумя маленькими детьми, но чудом остались живы. Однако теперь у них нет дома, дрон разрушил его почти полностью.
Жена Ковальського после трагедии вышла на связь и написала: "Боже, спасибо за жизнь, спасибо, что мы и дети выжили в аду. В самом аду... что не сгорели заживо под завалами, что смогли потушить пламя, что смогли ... смогли. Спасибо!".
Сам же ведущий опубликовал короткое видео и поблагодарил всех за поддержку в такое трудное для их семьи время. Он сообщил, что никто из членов семьи не пострадал.
Известно, что 22 декабря РФ атаковала дронами Киев. В нескольких районах столицы обломки упали на жилые дома. Возник пожар, есть пострадавшие. В ГСЧС рассказали о последствиях вражеской атаки на столицу.
Также Россия массированно атаковала юг Украины 22 декабря утром. В Одесской области приоритетом захватчиков традиционно была припортовая инфраструктура.
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