Опять за старое: Мурат Налчаджиоглу женится в третий раз

Украинская визажистка Лилия Реус, вторая жена Мурата Налчаджиоглу утверждает, что турецкий бизнесмен все еще связан с ней официальными узами брака. Это не помешало ему в январе представить всему миру свою новую возлюбленную - украинскую модель Анастасию Foxy.
Влюбленная пара, чьи отношения развиваются очень стремительно, уже живет вместе, а недавно отправилась на заграничный отдых. Который, как оказалось, был посвящен Дню рождения Фокси.
На праздник возлюбленная Налчаджиоглу получила недвусмысленный сюрприз - драгоценное кольцо, которое идеально село на ее безымянный палец. Фото с украшением модель показала в своем блоге в Instagram с подписью: "Мое самое доброе утро".
Пара пока не раскрывает, было ли кольцо обручальным, или же это просто памятное украшение в честь праздника. Фокси, похоже, ничуть не смущает, что Налчаджиоглу все еще женат, а его брак с Реус продлился около четырех месяцев. Влюбленные просто наслаждаются обществом друг друга.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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