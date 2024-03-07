Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

Украинская визажистка Лилия Реус порадовала поклонников новым фото со своей дочерью Александрой.
На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый пост, на снимке она обнимает свою дочь от предыдущих отношений, придерживая ее голову. Девочка сидит в костюме с жакетом и юбкой, а Реус одета в синее худи, черные лосины и куртку.
В подписи Лилия оставила лишь три сердечка.
Отметим, Реус формально замужем за Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем предательницы Ани Лорак. Сейчас он уехал со своей новой избранницей за границей.
Еще в сентябре 2023 года Налчаджиоглу говорил, что дочь Реус ему "как родная". Но 9 января 2024года закрутил роман с моделью Анастасией Foxy.
Лилия, после расставания с Муратом, говорила,что планирует жить за границей, но вскоре вернулась назад в Украину.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Добавим, ранее вторая жена экс-мужа предательницы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу впервые подтвердила, что их супружеская жизнь подошла к концу.
А также Мурат Налчаджиоглу попытался защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.\
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