Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж уехал за границу отдыхать с любовницей.

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Лилия Реус показала фото с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/, instagram.com/muratnalca/

Украинская визажистка Лилия Реус порадовала поклонников новым фото со своей дочерью Александрой.

На своей странице в Instagram Лилия опубликовала новый пост, на снимке она обнимает свою дочь от предыдущих отношений, придерживая ее голову. Девочка сидит в костюме с жакетом и юбкой, а Реус одета в синее худи, черные лосины и куртку.

В подписи Лилия оставила лишь три сердечка.

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Отметим, Реус формально замужем за Муратом Налчаджиоглу, бывшим мужем предательницы Ани Лорак. Сейчас он уехал со своей новой избранницей за границей.

Еще в сентябре 2023 года Налчаджиоглу говорил, что дочь Реус ему "как родная". Но 9 января 2024года закрутил роман с моделью Анастасией Foxy.

Лилия, после расставания с Муратом, говорила,что планирует жить за границей, но вскоре вернулась назад в Украину.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Добавим, ранее вторая жена экс-мужа предательницы Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу впервые подтвердила, что их супружеская жизнь подошла к концу.

А также Мурат Налчаджиоглу попытался защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.\

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