Мурат Налчаджиоглу категорично заявил, почему не согласен жить в РФ с дочерью

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу - бывший муж Ани Лорак и отец ее единственной дочери. Родители Софии развелись в 2019 году, когда девочке было всего семь лет. Она осталась в стране-оккупанте вместе с мамой.
Тем не менее Налчаджиоглу - заботливый отец. Он часто путешествует с Софией и поддерживает с ней связь всеми доступными способами. К примеру, последние несколько недель Соня провела с папой в Турции - у них был активный отдых, полный развлечений. В аэропорту перед отлетом девочка даже расплакалась, прощаясь с отцом.
Трогательными моментами со своей дочерью Мурат поделился в видео в Instagram-блоге. В комментариях всех поразила теплота отношений отца и ребенка. Впрочем, были и те, кто позволял себе неуместные замечания.
Так один из комментаторов посоветовал Налчаджиоглу переезжать в страну на болотах, чтобы жить возле дочери. На что турецкий бизнесмен ответил достаточно прямо и откровенно, почему эта страна непригодна для жизни.
"Спасибо за совет, но я предпочитаю страны, где я живу свободно", - пишет Мурат.
К слову он - гражданин Турции, но также живет и работает в Украине. С начала полномасштабной войны в нашей стране он, в отличие от Ани Лорак, четко выразил проукраинскую позицию, и занимается благотворительностью на пользу пострадавших от российской агрессии.
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