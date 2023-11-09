Шоумен выложил в Сеть переписку с Потапом и рассекретил его местонахождение

Известный ведущий Слава Демин обнародовал переписку с Потапом после того, как он в Дубае засветился в компании с россиянами.

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Как рассказал Слава Демин, Потап действительно сейчас находится за границей / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский шоумен и радиоведущий Слава Демин обнародовал переписку с продюсером и рэпером Потапом (он же Алексей Потапенко).

Сделал это шоумен после новости и видео о том, что Потап пребывает в Дубае и засветился в компании российских артистов. В скрине с перепиской Демин пишет продюсеру, что все еще надеется с ним сделать интервью.

На что Потап отвечает Демину: "Я не против. За границей сейчас. Вернусь и будем делать".

видео дня

Под этим скрином их переписки Демин отметил, что если Потап все же дойдет до него на интервью, то тогда любознательные фанаты наверняка получат ответы на все интересующие их вопросы.

Напомним, ранее близкий друг и бывший коллега шоумена Алексей Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом, которые стали постепенно разваливаться еще со времен ковида.

Также в августе Потапенко представил новую песню о войне. Она получилась менее провокационной по сравнению с его треком про волонтеров, и была посвящена новому поколению украинцев.

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